Троллейбусные маршруты в Екатеринбурге изменят номера

С 1 декабря шесть троллейбусных маршрутов изменят свои номера. Путь следования при этом останется прежним.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, замена номеров потребовалась в связи с приведением всех маршрутов общественного транспорта к «сквозной» нумерации. В итоге у каждого маршрута автобусов, трамваев и троллейбусов будет свой номер, который не будет повторяться на «параллельном» транспорте. Трамваям присвоят номера с 1 по 20, троллейбусам – с 20 по 40, а дальнейшие цифры отдадут автобусам.

С 1 декабря номера поменяют шесть троллейбусных маршрутов:

– троллейбус № 7 станет троллейбусом №37;

– троллейбус №8 станет троллейбусом №38;

– троллейбус №10 станет троллейбусом №30;

– троллейбус №12 станет троллейбусом №32;

– троллейбус № 15 станет троллейбусом №35;

– троллейбус №17 станет троллейбусом №29.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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