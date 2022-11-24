В Свердловской области ожидаются аномальные холода

Конец ноября на Урале ожидается весьма морозным. Синоптики предупреждают об аномальных холодах. «25-29 ноября в отдельных районах Челябинской и Свердловской областей ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7° и более», – сообщили ФГБУ «Уральское УГМС».

На севере области сегодня ночью обещают до -30 мороза, а в ночь на субботу в горах и низинах будет -29. Днем по региону завтра будет около 12-17 градусов, в субботу и воскресенье на градус холоднее. В Екатеринбурге конец недели тоже будет ощутимо прохладным – 14-16 завтра и в воскресенье, на пару градусов холоднее в субботу, самая холодная ночь будет 26 ноября, минус 23 градуса.

Екатеринбург, Марина Иванова

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