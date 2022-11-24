Стоит вообще всё: пробки в Екатеринбурге – десять баллов

В Екатеринбурге пробки достигли показателя десять баллов еще в пять часов вечера. Сейчас стоит вообще все: и центр, и окраины.

Как передаёт корреспондент «Нового Дня», в четыре часа пробки были уже семь баллов, и еще до часа пик обстановка на дорогах ухудшилась до макимально возможной. Автомобилисты сообщают, что дороги не чищены, машины заносит в колеях. «Все еле-еле едут. Коллапс полный», – говорят екатеринбуржцы.

Кажется, что пешком передвигаться быстрее. Правда, тротуары тоже засыпаны снегом, из-под которого пробивается наледь.

Напомним, ранее мэрия Екатеринбурга обещала, что коммунальные службы будут работать круглосуточно, чтобы устранять последствия стихии. «Мы заранее решили, что, как только начнётся снегопад, службы благоустройства выйдут на работу в усиленном режиме – сегодня утром коммунальщикам была дана соответствующая команда, – сообщал утром заместитель председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Павел Зыков. – Наибольшее внимание уделят главным магистралям города, где ходит общественный транспорт, а также территориям при социальной инфраструктуре».

За прошлые сутки на полигоны было вывезено более 4,8 тысячи тонн снега и израсходовано почти 133 тонны противогололёдных материалов, а также – 56 тонн фракционного песка. На улицы выходили 459 дорожных рабочих и 355 единиц техники.

Снегопад, предположительно, завершится к завтрашнему дню.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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