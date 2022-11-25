За сутки в Екатеринбурге зарегистрировали семь ДТП с пострадавшими: в разы больше обычного

Вчерашний снегопад значительно осложнил ситуацию на дорогах, из-за чего количество аварий серьезно возросло. По данным Госавтоинспекции, за сутки случилось семь ДТП, в которых пострадали люди. Аварий без пострадавших – десятки.

«За прошедшие сутки в Екатеринбурге произошло 7 аварий, в которых 9 человек пострадали. Зарегистрированы 2 наезда на пешехода, 2 столкновения транспортных средств, 2 наезда на стоящее транспортное средство и наезд на препятствие», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу.

К слову, обычно в сутки в городе регистрируют 1-2 аварии с пострадавшими. Например, 19 ноября было одно ДТП, 20-го – вообще не было, 22-го – одно и так далее.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть особо внимательными, соблюдать скоростной режим. Пешеходам, в свою очередь, необходимо пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора, а при его отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин», – напомнили в ГИБДД.

Вчера на Свердловскую область обрушился мощный снегопад. Пробки на дорогах вечером достигли 10 баллов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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