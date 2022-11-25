За сутки в Свердловской области выпало 11 сантиметров снега

Более 200 снегоуборочных машин работают на региональных дорогах в Свердловской области после ночного снегопада. Трассы чистят до полного устранения зимней скользкости. Дорожники просят водителей не создавать помех спецтехнике, а также выбирать скорость движения и соблюдать дистанцию.

Всего за минувшие сутки в западном, центральном, южном и восточном районах Свердловской области выпало около 11 сантиметров снега. На дороги были выведены 231 комбинированная дорожная машина, 40 автомобилей с отвалом, 53 автогрейдера и 33 единицы прочей техники, сообщает ДИП региона.

Только в Екатеринбурге за сутки убрали 3764 тонны снега, добавили в пресс-службе городской администрации.

На полную расчистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается 3-4 часа после окончания снегопада, II, III, IV категорий – 5-6 часов, V категории – 12 часов. Очистка тротуаров от снега должна производиться в течение 24 часов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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