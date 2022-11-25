В Свято-Николаевском мужском монастыре начался важный этап работ по реконструкции

В Верхотурье стартовал новый этап реставрационных работ в Свято-Николаевском мужском монастыре. В ноябре на объекте начался ремонт внутренних помещений Крестовоздвиженского храма. Работы включают в себя реконструкцию подвальных помещений и замену инженерных систем. Кроме того, по инициативе Фонда святой Екатерины в отремонтированных помещениях будет открыт музей.

Инженерные системы в Крестовоздвиженском соборе не меняли более двадцати лет, поэтому начатый ремонт был необходим и в дальнейшем позволит храму оставаться открытым для посещения круглый год.

«Потребность в реконструкции появилась в связи с аварийным состоянием подвальных помещений собора. Благодаря поддержке правительства Свердловской области и Фонда святой Екатерины нам удалось вовремя произвести необходимую замену систем», – отмечает игумен Иероним, настоятель Свято-Николаевского мужского монастыря.

Подвальные помещения чрезвычайно важны для храма, ведь именно в них находится оборудование, обеспечивающее здание светом и теплом. В Крестовоздвиженском соборе уже поставили новые окна и батареи, продолжается отладка электрики, облицовка стен и обновление лестничных маршей. Такие изменения – непростое задание для ремонтных бригад, ведь они работают на уникальном историческом объекте.

«Крестовоздвиженский собор – сложное архитектурное строение, и стандартная реконструкция не подходит под его полукруглые своды. Кроме того, храм находится рядом с водой и имеет особую канализацию с колодцами в подвале, которую необходимо сохранить», – объясняет Дмитрий Семенов, прораб Свято-Николаевского мужского монастыря.

Реставрация Свято-Николаевского мужского монастыря – это отличный пример частно-государственной инициативы по сохранению культурного наследия России. Так, при поддержке Фонда святой Екатерины отремонтированный цоколь Крестовоздвиженского храма превратится в музей. Свято-Николаевский мужской монастырь хранит множество артефактов, рассказывающих об истории и духовном становлении Верхотурья, а также о бытии святых, прославивших регион.

«Экспозиция будет выполнена по проекту, разработанному специально для нашего отремонтированного помещения. Сейчас часть экспонатов представлена в самом храме, а другая – бережно упакована и законсервирована в ожидании своего музея», – делится игумен Иероним.

Окончание ремонтных работ в Крестовоздвиженском храме планируется в феврале-марте 2023 года, напомнили в Фонде святой Екатерины.

Верхотурье, Елена Васильева

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