РЖД заплатит 2 млн бывшему работнику, который потерял ноги при загадочных обстоятельствах

РЖД заплатит 2 млн рублей своему бывшему сотруднику, который стал инвалидом, потеряв обе ноги при таинственных обстоятельствах. Мужчина ехал к месту работы на электричке, но заговорился со знакомым и пропустил свою станцию, поэтому решил вернуться пешком. Дальше ход событий теряется – в какой-то момент он лишился обеих ног ниже колена. «Установить механизм получения травмы оказалось невозможным из-за частичной потери памяти пострадавшим, отсутствия очевидцев происшествия или видеонаблюдения», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Так или иначе, мужчина стал инвалидом второй группы, ему пришлось учиться ходить на протезах и проходить реабилитацию. При этом РЖД в акте о происшествии признало, что случившееся – несчастный случай на производстве, и работодатель не выявил нарушений трудовой и производственной дисциплины со стороны пострадавшего железнодорожника.

В итоге мужчина обратился в Красноуфимский суд – в своих интересах и интересах своей семьи. Они просили взыскать в пользу экс-работника железной дороги 3 млн рублей, в пользу супруги 700 тысяч и еще по 150 тысяч в пользу каждого ребенка в качестве компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования частично, постановив, что РЖД должна бывшему работнику 2 млн рублей. Однако компания с решением не согласилась и обратилась в Свердловский областной суд, считая, что первая инстанция не учла грубую неосторожность со стороны работника, который пренебрежительно отнесся к своей безопасности на путях.

Но и во второй инстанции пришли к выводу, что железнодорожник не проявил грубой неосторожности. «Будучи работником железнодорожного предприятия, мог рассчитывать на свои силы и знания о функционировании железнодорожного транспорта. Также доказательств наличия в действиях истца грубой неосторожности со стороны ответчика не представлено. Свердловский областной суд отметил, что присужденная сумма компенсации морального вреда является разумной и справедливой, учитывает как нарушения с обеих сторон – работодателя и работника, так и тяжесть травмирования. Решение Красноуфимского районного суда было оставлено судом апелляционной инстанции без изменений», – добавили в пресс-службе суда.

Екатеринбург, Елена Сычева

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