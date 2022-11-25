Уральские ученые придумали, как очистить реки кожурой фрукта

Уральские химики из УрФУ в составе международной группы ученых придумали, как убрать краситель из рек с помощью кожуры фрукта личи. Речь идет об очистке воды вблизи стоков производств. «Красные красители, выделяемые в различных отраслях промышленности, таких как текстильная, косметическая, кожевенная, пищевая и пластиковая, являются опасными загрязнителями окружающей среды. От 20 до 40 % стойких красителей остается в сточных водах и вызывает критическое увеличение ее кислотности, щелочности. Ключевым фактором здесь является природа этих красителей. Они способствуют повышенному отложению солей кальция в органах, считаются высокотоксичными и представляют серьезную угрозу для человека, вызывая различные раковые заболевания и мутагенные явления на клеточном и молекулярном уровнях», – говорит профессор кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ Григорий Зырянов.

С помощью кожуры плодов личи ученые могут очистить даже самые грязные реки мира – Ганг или Чинтарум. В мире в год съедают 1,8-2,5 млн тонн этого фрукта, но поскольку съедобна только мякоть, кожуру обычно просто выбрасывают. При этом она составляет примерно 15% веса плода или 300-400 тысяч тонн в год. С помощью кожуры личи можно решить две проблемы – сократить объем мусора, т.к. корки не поедут на свалки, и очистить воду.

Ученые в ходе экспериментов выяснили, что в кожуре личи есть особые функциональные группы, которые способны к взаимодействию с частицами красного красителя. Они адсорбируют загрязнитель, а в сочетании с хлоридом глицидилтриметиламмония, который усиливает их свойства (в этом и заключается разработка химиков), кожура личи при погружении в сточные воды собирает на себе частицы стойкого красного красителя. Этот метод и эффективнее, и требует меньше эксплуатационных расходов по сравнению с другими способами очистки сточных вод. Он не образует опасных побочных продуктов и осадка, а кожуру личи можно использовать многократно – после пяти циклов регенерации преобразованный порошок сохраняет прежнюю эффективность адсорбции.

«В планах ученых продолжить исследования. Химики рассматривают и другие неиспользуемые ранее пищевые отходы в качестве сорбентов для очистки сточных вод от различных красителей», – добавили в пресс-службе УрФУ.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»