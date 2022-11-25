Уральские туристы стали чаще ездить по России на поездах

Турбизнес в последние месяцы заметил новую тенденцию: все чаще туристы в поездках по России выбирают поезда. «Думаю, в первом квартале следующего года до 30% от всей туристической перевозки по внутрироссийским направлениям будет приходиться на железные дороги», – заявил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Также, по его словам, часто выбирают субсидированные и дотационные рейсы в регионы России. Поэтому даже направления, которые раньше не считались туристическими, постепенно привлекают все больше гостей.

«Конечно, самыми популярными российскими экскурсионными направлениями у уральцев были и остаются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Казань. Но сейчас благодаря прямым рейсам растет интерес к Кабардино-Балкарии, Осетии. Огромный рост интереса к Минводам. Нижний Новгород раньше не ассоциировался с туризмом, но они подготовили интересную программу, которая привлекает гостей. Немаловажную роль играет дотационная перевозка, когда за символические деньги можно слетать познакомиться с региональными городами», – отметил Михаил Мальцев на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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