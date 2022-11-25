В медцентрах из-за санкций закончились реагенты на выявление аллергии, альтернативу ищут в Азии

Медицинские лаборатории столкнулись с дефицитом реагентов для проведения аллерготестов по определенным технологиям. С введением санкций зарубежные поставщики-монополисты рынка прекратили доставлять препараты в Россию. Пока медцентры ищут альтернативу, выполнение некоторых исследований приостановлено.

С проблемами при выявлении аллергий столкнулись, в частности, жители Екатеринбурга. Как рассказала «Новому Дню» Анастасия Б., у нее во взрослом возрасте дебютировала сильнейшая пищевая аллергия. Чтобы определить провокатора, врач назначила ей пройти исследование на антитела класса IgG к панели пищевых аллергенов. Летом 2022 года девушка без проблем прошла это обследование в «Ситилабе», после чего несколько месяцев соблюдала лечебную диету. В ноябре, когда ей потребовалось повторить исследование для коррекции лечения, она не смогла найти в Екатеринбурге медицинский центр, где подобную услугу могли бы оказать.

«Летом все было хорошо. Но в ноябре я обратилась в тот же «Ситилаб», там сказали, что реагентов для проведения теста нет. В клинике «Здоровье 365» в регистратуре сказали, что все нормально, приходите. Я даже оплатила анализ. Но когда уже зашла в кабинет, врач сообщил, что нужных реагентов именно для исследования антител класса IgG нет, пришлось оформлять возврат денег, – рассказала Анастасия. – Тогда я обзвонила еще несколько лабораторий в Екатеринбурге. Где-то сразу говорили, что исследования не проводят из-за отсутствия реагентов. Где-то администраторы говорили, что все в наличии, но при посещении выяснялось, что мне предлагают совершенно другое обследование, по другим технологиям. В итоге вместо IgG я сдала панель по другому классу глобулинов – IgE, но эти показатели моя врач считает менее достоверными».

В «Ситилабе» оперативно комментарий получить не удалось. Но другие медицинские лаборатории подтвердили «Новому Дню», что действительно в 2022 году столкнулись с отсутствием реагентов определенных производителей.

«Лаборатория «Гемотест» имеет все необходимые реагенты для лабораторных исследований за исключением технологий, которые поставляла компания Thermo Fisher Scientific. Эти реагенты применялись для тестов на аллергию методом ImmunoCAP, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Гемотеста». – Ранее «Гемотест» использовал сформированные запасы реагентов Thermo Fisher Scientific и одновременно устанавливал договоренности с новыми поставщиками, чтобы обеспечить бесперебойный доступ пациентов к качественным исследованиям. Специалисты компании продолжают вести активные переговоры с производителями реагентов для сохранения полного перечня тестов лабораторной диагностики аллергических заболеваний. В настоящий момент выполнение некоторых из них временно приостановлено».

С трудностями столкнулись и в «Инвитро». Но там уверяют, что уже нашли альтернативу, более того – уход монополистов рынка стимулирует новые разработки. «Лаборатории на самом деле столкнулись с некоторыми сложностями, когда ряд производителей заявили о сворачивании своей деятельности и уходе с территории РФ. Например, аллергодиагностика по технологии ImmunoCAP, разработчиком которой является Thermo Fisher, была в РФ доминирующей, – прокомментировал «Новому Дню» заместитель заведующего клинической лабораторной диагностики, врач клинической лабораторной диагностики «Инвитро-Урал» Филипп Шубин. – Приоритетность технологии ImmunoCAP несколько тормозила распространение методик и технологий других производителей. В настоящее время лабораторная система адаптировалась к новым условиям. Проблема ухода ряда производителей с рынка лабораторной диагностики решается разными способами. В России есть собственные разработки и реагенты, которые не уступают как по спектру исследований, так и по характеристикам. Но до недавнего времени эти разработки были менее востребованы. Но сейчас получают более широкое распространение и возможность дальнейшего развития».

Кроме того, в «Инвитро» говорят, что на смену ушедшим поставщикам уже приходят новые. Например, на смену аллерго-тестам ImmunoCAP приходят реагенты корейских производителей, использующих технологию иммуного блота.

«Эта же технология иммунного блота является, например, самой чувствительной методикой диагностики ВИЧ-инфекции, – пояснил Филипп Шубин. – Также ряд лабораторий имеют возможность организовать исследования, например, по технологии ImmunoCAP, в Казахстане, что уже тоже осуществляется. Такая тенденция замещения одних технологий и производителей другими отмечается и в других направлениях лабораторной диагностики, если такая необходимость возникает. Таким образом, на качество предоставления лабораторных услуг уход некоторых разработчиков и поставщиков практически никак не повлиял».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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