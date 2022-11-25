В Екатеринбурге 92-летний ветеран освоил интернет, чтобы издать свою книгу

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Дьячков прошел курсы компьютерной грамотности, чтобы напечатать собственную книгу с воспоминаниями о фронтовом прошлом.

Пожилой мужчина начал осваивать новые технологии в 2017 году, когда ему было 87 лет. Благодаря приобретенным навыкам он смог самостоятельно набрать на компьютере печатную версию своей книги «Дороги, дороги…». Сейчас Александру Андреевичу 92 года, и он стал самым старшим участником поощрительного конкурса для пенсионеров «Спасибо интернету – 2022» в Свердловской области.

«Когда началась война, мне было 11 лет. Мой отец и брат служили на фронте и погибли во время боевых действий. Спустя несколько лет я записал свои воспоминания о том времени в тетрадь. Однако с появлением технологий решил, что книга должна иметь не только рукописный, но и печатный вариант. Для этого я два раза проходил компьютерные курсы. Семья отдала мне ноутбук, и я начал набирать текст. Во время подготовки книги вел переписку в интернете с поисковыми отрядами, которые помогли мне найти места захоронения родных. В будущем планирую отдать книгу «Дороги, дороги…» в печать», – рассказал ветеран.

Конкурс «Спасибо интернету» совместно проводят компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России. Его цель – поощрять людей старшего поколения за интерес к интернету. В конкурсе могут участвовать жители старше 50 лет, прошедшие курсы компьютерной грамотности или освоившие технику самостоятельно. В 2021 году на конкурс поступило почти 5 тысяч заявок из 79 регионов страны. В этом году заявки принимались до 16 октября, а имена победителей объявят в конце ноября.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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