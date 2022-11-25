На Урале 19 безымянных полустанков получили названия

Железнодорожники дали названия 19 остановочным пунктам на территории Свердловской области и Пермского края, которые раньше обозначались только порядковым номером километра, на котором они расположены.

«В основном новые названия остановочных пунктов совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами (населенными пунктами, дачными поселками, водоемами и т.п.)», пояснили в пресс-службе СвЖД.

Например, о.п. 1826 км, который находится в черте Екатеринбурга, переименован в о.п. Большая Поляна – так называется близлежащий дачный поселок. Название о.п. 229 км в городе Сухой Лог дало расположенное рядом крупное предприятие – Крановый завод. Еще один остановочный пункт (219 км) в границах этого же муниципального образования назван в честь соседнего озера – Гальян. Пристанционный поселок Арамиль (входит в Арамильский городской округ) ранее назывался Мельзавод, поэтому находящийся в его черте о.п. 23 км получил народное имя – Мельница. О.п. 328 км переименовали в Вознесенскую горку, в честь одноименной вершины, расположенной в поселке Баранчинском. О.п. 226 км вблизи Верхней Синячихи назвали о.п. Верхняя Синячиха. О.п. 83 км в Пермском крае получил название в честь ближайшего географического ориентира – урочища Полетаенки.

Проект, по которому полустанки получают новые имена, реализуется с 2020 года. Новые названия согласовывают в администрациях муниципальных образований, где находятся объекты.

Екатеринбург, Марина Иванова

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