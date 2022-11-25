На Урале четыре человека погибли в авариях на нерасчищенных дорогах

За последние пять дней, когда в Свердловской области шел снег, на дорогах случилось 30 аварий, причиной которых стали в том числе неудовлетворительные дорожные условия – это только те аварии, где были пострадавшие или погибшие, без учета мелких ДТП «по железу». Жертвами таких аварий стали четыре человека, причем трое разбились в ДТП в Богдановичском районе, еще один человек погиб в Асбесте. За это же время в авариях пострадало 23 человека, из них 11 это дети. Впрочем, по сравнению с тем же периодом прошлого года ДТП из-за плохого состояния дорог стало меньше – 20-24 ноября 2021 года было 45 таких аварий, погибли три человека, 26 получили травмы.

«Госавтоинспекция Свердловской области настоятельно рекомендует водителям выбирать скоростной режим, исходя из дорожных условий, отказаться от резких маневров – перестроений и опережений, опасных обгонов, соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств. При подъезде к перекресткам и пешеходным переходам заранее снижать скорость, быть готовыми остановиться, чтобы пропустить пешеходов», – отметили в УГИБДД по Свердловской области. Там просят по возможности перенести дальние поездки и отказаться от вождения новичкам. Пешеходам тоже стоит быть внимательнее и прежде чем переходить дорогу, убедиться, что машин нет или водители уступают дорогу. А в темное время суток носить одежду со световозвращающими элементами.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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