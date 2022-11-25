Волонтеры рассказали о воровстве из боксов для сбора помощи мобилизованным

На Урале обсуждают воровство из благотворительных боксов, установленных в торговом комплексе для сбора помощи мобилизованным. Инцидент произошёл в городе Камышлове.

Там, рассказали представители благотворительной группы «Белый цветок», обнаружились пропажи, когда волонтеры вынимали вещи из бокса, чтобы передать их участникам СВО. «Волонтёры постоянно скидывают фотоотчеты о наполнении боксов для своевременного изъятия, так 14 ноября в боксе были пакеты с тёплыми вещами, а 24 ноября их не оказалось», – рассказали представители благотворительной организации.

Им удалось просмотреть камеры видеонаблюдения, установленные в торговом центре, и выяснилось, что 22 ноября мужчина в сопровождениии еще одного мужчины и двух женщин стал доставать вещи и продукты и перекладывать в заранее приготовленный пакет. Произошедшие попало на камеру видеонаблюдения. «Имейте совесть! Люди отдают последнее, а вы успеваете воровать», – обратились к злоумышленникам волонтеры.

Они сообщили, что пока не будут обращаться в полицию, однако если подобное повторится, то они отправят все данные правоохранителям, в том числе видеозаписи.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»