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Пятница, 25 ноября 2022, 16:18 мск

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На улице Амундсена огромная пробка из-за аварии

Фото из архива

В Екатеринбурге на выезде в микрорайон Краснолесье образовалась огромная пробка. Транспорт на улице Амундсена стоит в обе стороны.

Как сообщают очевидцы, на участке от Объездной до Академика Вонсовского произошла авария. Столкнулись три автомобиля, одну из машин выбросило на обочину. На месте работают сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших пока не поступало. Автомобили объезжают место ДТП по узкой полосе, из-за чего дорожный затор растянулся почти на два километра.

Отметим, что в вечерний час пик в центре Екатеринбурга, как и днем ранее, отмечаются десятибалльные пробки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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