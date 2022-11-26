В Североуральске на шахте погиб рабочий

В Североуральске в результате обрушения горных пород на шахте погиб рабочий. Возбуждено уголовное дело.

По данным прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел накануне. В результате обрушения горных пород с кровли панельного штрека на шахте «Черемуховская-Глубокая» погиб 34-летний житель Североуральска. Он работал горнорабочим очистного забоя пятого разряда.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека», – сообщили в пресс-службе прокуратуры. Надзорное ведомство взяло расследование на контроль.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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