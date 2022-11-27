В Екатеринбурге загорелся склад с леговоспламеняющейся жидкостью (ФОТО)

На улице Монтажников сегодня днем загорелся склад, внутри которого хранились бочки с легковоспламеняющейся жидкостью. Для предотвращения взрыва спасатели применили пенную атаку.

«Благодаря быстрой и слаженной работе сотрудников МЧС России пожар был локализован на площади 60 кв. м. В 11:57 открытое горение было ликвидировано. Всего на объекте было задействовано 8 единиц спецтехники и 22 человека личного состава. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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