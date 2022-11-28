У православных начался рождественский пост

У православных христиан с сегодняшнего дня начинается Рождественский пост. Один из самых длительных и строгих в традиции. До 7 января, то есть 40 дней, нельзя есть яйца, молочные продукты, мясо, по понедельникам, средам и пятницам нельзя есть и растительное масло. По субботам и воскресеньям, а также великим праздникам можно рыбу, кроме периода со 2 по 6 января.

Интересно, что изначально Рождественский пост длился всего неделю, но в XII веке иерархи сделали его 40-дневным. Пост заканчивается в ночь с 6 на 7 января, после появления первой звезды – той, что указала путь волхвам к месту рождения Иисуса.

Отметим, строгость поста для каждого человека определяется индивидуально – как правило, с учетом мнения лечащего врача и рекомендаций священнослужителя.

Екатеринбург, Елена Сычева

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