Тагильчанам дадут почти 900 млн, чтобы они пили воду из-под крана

Свердловская область получит 887 млн рублей из бюджета РФ на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» на Черноисточинском пруду. Водоем из-за сброса в него сточных вод несколько лет назад стал заполняться сине-зелеными водорослями или цианобактериями – микроорганизмами, которые в процессе своей жизнедеятельности выделяют ядовитые вещества, опасные для людей.

Теперь в Черноисточинске должна появиться станция очистки воды с помощью современных фильтров и предварительного озонирования. Она сможет пропускать 100 тысяч кубометров воды в сутки. Это позволит обеспечить чистой водой больше 200 тысяч жителей Нижнего Тагила к 2024 году.

Екатеринбург, Елена Сычева

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