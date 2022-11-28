Спецавтобаза рассказала, почему не забирает мусор

Региональный оператор по обращению с отходами «Спецавтобаза» рассказал, почему не вывозит мусор из некоторых территорий. По версии предприятия, к некоторым контейнерам невозможно подъехать из-за бездорожья или хаотично припаркованных автомобилей.

«Более 215 раз не смогли подъехать мусоровозы с начала этого года к десяти контейнерным площадкам. Мы проанализировали разные случаи и выяснили, что одни из самых проблемных в этом плане муниципалитетов – Байкаловский муниципальный район, Алапаевск, Артёмовский, Тавдинский, Туринский и Талицкий городские округа. Все площадки с трудным заездом находятся преимущественно в частном секторе, где зачастую преобладают грунтовые дороги. А это значит, что после очередного ливня или затяжного дождя такие пути становятся непроходимыми для техники, особенно для такой крупногабаритной, как коммунальная. Также проезд на дорогах осложняют и длительные обильные снегопады, таяние снега, гололёд», – рассказали в пресс-службе предприятия.

Екатеринбург, Елена Сычева

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