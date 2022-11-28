Прокуратура нашла лишних чиновников в думе Сосьвы

Прокуратура заставила думу Сосьвинского городского округа сократить раздутый штат для экономии бюджетных средств.

Как выяснилось при проверке, в организационно-правовом отделе аппарата думы предусмотрено четыре муниципальных должности с общим фондом оплаты труда свыше 2,8 миллиона рублей. Всего в отделе работали три служащих, которые за счет экономии на вакантном месте регулярно получали дополнительный доход. Например, по распоряжению председателя думы работникам отдела иногда выплачивалась материальная помощь в размере от 90 до 120 тысяч рублей. При этом по нормативам правительства Свердловской области в аппарате думы Сосьвы должен быть трудоустроен только один муниципальный служащий. Как пояснили в прокуратуре, на уровне местного самоуправления количество чиновников в аппарате думы определяется из расчета один муниципальный служащий на 20 тысяч избирателей. В Сосьвинском городском округе насчитывается 13,5 тысячи избирателей. В надзорном ведомстве также подчеркнули, что Сосьва входит в список дотационных муниципалитетов и получает межбюджетные трансферты, в том числе на оплату труда местных чиновников.

С учетом выявленных нарушений прокуратура внесла представление в думу Сосьвы. Депутаты согласились с претензиями надзорного органа, штат аппарата был сокращен.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»