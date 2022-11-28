«Автомобилист» в третий раз в сезоне сыграет с «Барысом»

ХК «Автомобилист» сегодня проведет домашний матч против казахстанского «Барыса». Встреча начнется в 19:00 в КРК «Уралец». Болельщики еще могут купить билеты на игру в кассах ледового дворца или на сайте клуба, сообщили в пресс-службе «Автомобилиста».

«Автомобилист» и «Барыс» уже дважды встречались в этом сезоне. Матч в Астане закончился со счетом 2:0 в пользу казахстанского клуба, а 15 ноября на екатеринбургском льду «Автомобилист» одержал победу с таким же счетом, забросив в ворота гостей две безответные шайбы.

После 34 матчей «Автомобилист» с 49 очками возглавляет Восточную конференцию КХЛ. «Барыс» провел 35 матчей и набрал 30 очков, сейчас клуб из Астаны занимает 9 место на Востоке, не попадая в зону плей-офф.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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