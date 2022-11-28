СК начал проверку после наезда автомобиля на женщину с коляской в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Следственный комитет заинтересовался дорожным происшествием в Екатеринбурге, в котором пострадал восьмимесячный ребенок. ДТП случилось 25 ноября возле дома №30 на улице Чапаева. Автомобиль Hyundai Solaris наехал на женщину с коляской на пешеходном переходе. Удар пришелся в коляску, где находился маленький мальчик. Младенца с травмами увезли в больницу.

Коляску с ребенком сбили на переходе

Как установили сотрудники ГИБДД, за рулем Hyundai был 27-летний мужчина, уроженец Таджикистана. Он был трезв во время аварии. Дорожным полицейским он пояснил, что сбавил скорость, подъезжая к «зебре», но не заметил пешеходов из-за слепящего солнца. При проверке документов выяснилось, что мужчина проживает на территории РФ незаконно. Мигранта доставили в отдел полиции №5 для дальнейшего разбирательства. Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга организовал процессуальную проверку по факту аварии. В том числе следователи устанавливают, какой вред здоровью был причинен пострадавшему ребенку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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