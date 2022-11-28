Россияне стали пить на треть больше энергетиков

Россияне стали пить больше энергетиков – на 32% выросло их потребление в 2021 году и в этом также продолжает расти, сообщает Businesstat. В прошлом году было продано 829 млн литров, это больше, чем в 2020-м на 32%. По информации аналитиков, это самая быстрорастущая категория отечественного рынка безалкогольных напитков.

«Несмотря на влияние российско-украинского кризиса на экономику страны, в 2022 году продажи энергетических напитков продолжат расти. В среднем энергетики подорожают меньше, чем другие газированные напитки и соки», – уточнили аналитики.

Там заметили, что в следующем году рост будет сдерживаться из-за введения с июля 2023 года акциза на сладкие напитки, производители будут платить в казну государства 7 рублей за каждый литр газировки или сока, что может замедлить рост потребления как энергетиков, так и других подобных напитков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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