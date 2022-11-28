Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла еще на 13%, есть случаи гриппа А

В Свердловской области за неделю ОРВИ заболели более 37 тысяч человек – это на 13% больше, чем неделей ранее. Заболеваемость превышает среднемноголетний уровень на 23%. Среди вирусов доминирует метапневмовирус, также есть вирусы парагриппа, гриппа А, сезонные коронавирусы и другие.

По данным регионального управления Роспотребнадзора по Свердловской области, больше всего людей болеют в Асбесте, Богдановиче, Сухом Логу, Сысерти. В Екатеринбурге за неделю выявлено чуть более 18 тысяч случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 14,6%, среднемноголетнего – на 18,5%. Как и в предыдущие периоды, по всей области чаще других болеют дети: 63% от общего числа пациентов.

Колчество случаев внебольничных пневмоний тоже начинает увеличиваться.

«За неделю зарегистрировано 538 случаев внебольничных пневмоний, что выше уровня прошлой недели на 9,62%. В г. Екатеринбурге по предварительным диагнозам зарегистрировано 208 случаев внебольничных пневмоний, что на 11,24% выше уровня прошлой недели», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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