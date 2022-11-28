Интерес к «черной пятнице» вырос более чем в три раза

Мобильный интернет-трафик в крупнейших российских маркетплейсах и онлайн-магазинах в период «черной пятницы» вырос в 3,3 раза по сравнению с акцией в 2021 году, такие данные приводит пресс-служба оператора «Мегафон».

Интересно, что в этом году распродажа привлекла больше мужчин: их доля увеличилась с 30 до 40%. А общее число покупателей выросло в три раза.

«Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров – этой категорией интересовалась треть россиян, совершающих покупки. На втором месте оказались книги – 27%, далее следуют ювелирные украшения – 21%. Мужчины больше интересовались техникой и электроникой, а женщины – одеждой и обувью», – сообщили в пресс-службе «Мегафона».

В онлайн-магазине самого «Мегафона» тоже зафиксировали высокий интерес к акции: количество заказов увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Более 50% всех покупок составили смартфоны, 18% – аксессуары и 7% – беспроводные наушники.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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