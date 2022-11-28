На Пермском тракте до весны ограничат движение из-за ремонта моста

На трассе Пермь – Екатеринбург в Нижнесергинском районе до марта 2023 года вводится реверсивное движение со светофором. Ограничение действует на 231-м километре, сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. На этом отрезке идет капитальный ремонт моста через реку Пут.

«Ранее на отрезке187 км – 232 км уже были расширены 15 километров дороги до четырех полос движения, теперь Уралуправтодор начинает расширять искусственные сооружения на этом участке», – сообщили в ведомстве.

Напомним, Пермский тракт станет частью федеральной автодороги М-12 Казань – Екатеринбург и примет на себя увеличенный автомобильный трафик. До 2024 года вся трасса Р-242 в границах Свердловской области будет расширена до четырех полос.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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