Бизнес: без поручительств фонда поддержки предпринимательства кредиты были бы на жестких условиях

Поручительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства помогли компании «Форматек» привлечь порядка 100 миллионов рублей кредитных средств, которые направят на развитие производственного комплекса в Верхней Пышме и на возобновляемую кредитную линию, необходимую для пополнения оборотных средств. Представители бизнеса говорят, что без поручительств договоры с банками были бы на более жестких условиях.

Компания «Форматек», работающая в Свердловской области, занимается производством металлических конструкций для дорожного строительства. Господдержкой она пользуется с 2019 года. А в 2020 году Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) разработал для предприятия индивидуальную карту развития в рамках программы «Выращивание» – это проект комплексной поддержки для роста бизнеса.

«Фонд помог нам привлечь крупных заказчиков, – рассказал директор по развитию Виталий Копыл. – При его участии мы прошли программу сертификации компании «Форматек» как инновационного предприятия. В России сегодня не больше 100 таких компаний. От специалистов фонда мы узнали о возможности попасть в программу Фонда содействия инновациям «Коммерциализация-10»: на полученный грант – порядка 10,5 млн рублей – приобрели новое оборудование».

Кроме того, с 2020 года компания «Форматек» регулярно пользуется поручительством СОФПП для получения кредитов, что позволяет не отвлекать оборотные средства и не обременять объекты. Поручительства помогли компании обеспечить порядка 100 млн рублей кредитных средств. Часть средств направили на развитие производственного комплекса в Верхней Пышме. Три года назад компания приобрела там землю, и в текущем году вводит в эксплуатацию три новые производственные площадки к трем имеющимся. Это позволит нарастить объемы производства на 30% уже в 2022 году. А часть средств пойдет на возобновляемую кредитную линию, которая необходима для пополнения оборотных средств. Сегодня «Форматек» часто работает в рамках контрактов, в большей массе это государственные безавансовые заказы.

«Нам регулярно нужны оборотные средства, чтобы своевременно выполнять все обязательства. На это и привлекаем кредиты. Потом контрагенты рассчитываются с нами, а мы – с банком», – пояснил Виталий Копыл.

Он также добавил, что в большей степени «Форматек» рассчитывает на собственные средства и возможности, поскольку бизнес-идея компании строится на финансовой стабильности и безопасности.

«Кредиты и поручительства мы используем как дополнительный инструмент. Очень признательны, что есть такая возможность. Это позволяет не привлекать дополнительные гарантии и не обременять объекты. Развязывает нам руки. Без поручительств договоры с банками были бы на более жестких условиях», – заключил топ-менеджер.

Напомним, СОФПП является аккредитованной Корпорацией МСП гарантийной организацией. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства с начала 2022 года выдал малому и среднему бизнесу региона 978 поручительств по банковским кредитам на общую сумму 4 млрд 425,6 млн рублей. Это позволило предпринимателям привлечь в банках финансирование на сумму 10 млрд 880 млн рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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