«Автомобилист» одержал волевую победу над «Барысом», отыгравшись с 1:3 (ФОТО)

«Автомобилист» одержал домашнюю победу над «Барысом». Сегодня вечером в КРК «Уралец» екатеринбуржцы обыграли соперников из Астаны со счетом 4:3, победной гол был забит в овертайме.

Первый отрезок встречи уральцы откровенно провалили. Уже к 6-й минуте «Барыс» вел 2:0, благодаря точным броскам Никиты Михайлиса и Егора Петухова. Но неудачное начало не сломило хозяев. Вскоре Ник Эберт сократил отставание до минимального, поймав отскочившую шайбу и забросив ее в пустой угол ворот соперника. «Барысу» хватило меньше минуты, чтобы забить ответный и похожий гол: Энтони Луис первым отреагировал на отскок и переправил шайбу в ворота.

Во втором периоде сильнее смотрелся «Автомобилист», игровое преимущество хозяев вылилось в гол Виктора Неучева. А уже в третьем периоде счет сравнял Павел Куликов. На последней минуте нападающий «Барыса» Линден Вей получил удаление за нарушение правил. «Автомобилист» начал овертайм в большинстве «4 на 3» и всего за полминуты реализовал его. Победную шайбу забросил Ник Эберт, он же был признан командой лучшим игроком сегодняшнего матча.

Это уже восьмая победа «Автомобилиста» в девяти последних матчах. Единственная осечка екатеринбуржцев была 25 ноября в Уфе против «Салавата Юлаева» (2:3 в овертайме). Следующий матч «Автомобилист» снова сыграет с «Барысом», но уже в Астане. Встреча состоится 2 декабря.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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