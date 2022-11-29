Православные празднуют Матвеев день. Приметы и запреты

Православные сегодня отмечают день апостола Левия Матвея, бывшего сборщика податей, последовавшего за Христом, автора одного из Евангелий.

По традиции, в этот день считалось правильным ходить в гости, накрывать на стол, несмотря на то, что идет пост. Но были и запреты. Нельзя было надевать красное, люди верили, что это принесет разочарование в любви. Также нельзя было ходить в одном тапке, ботинке или носке (например, в поисках второго), считалось, что это к гибели близкого. Кроме того, дурным знаком люди считали надевание вещи наизнанку. Если такое случалось, надо было скинуть ее с себя, попрыгать на ней и снова надеть, но уже правильной стороной. Также существовал запрет на большие финансовые траты в этот день. Кроме того, люди старались не брать на себя в Матвеев день много работы, а больше молиться и беседовать.

Существуют и народные приметы на этот день. Так, низкая облачность сулила резкое похолодание. Сильный ветер в День Матвея говорил о том, что метели и вьюги продержатся до Николы Зимнего, 19 декабря.

Екатеринбург, Елена Сычева

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