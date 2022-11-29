В Екатеринбурге появились марки с матрешкой

Почта России выпустила в оборот марки треугольной формы с изображением матрешки. Они уже появились в Екатеринбурге, приобрести можно на Главпочтамте.

Эти марки – продолжение серии «Декоративно-прикладное искусство России». Ее эскиз сделала художница Виктория Ватолина. Номинал марки 19 руб., тираж – около 400 тысяч экземпляров.

«Специально к выпуску почтовой марки издали конверт первого дня и штемпель специального гашения. Оттиск штемпеля можно поставить в центральном почтовом отделении Екатеринбурга 620000 по адресу: пр. Ленина, 39. Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира», – прокомментировали в пресс-службе Почты России макрорегиона Урал.

Екатеринбург, Марина Иванова

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