В Екатеринбурге в преддверии Дня героев Отечества возложили цветы к памятнику разведчика Кузнецова

Екатеринбург присоединился к всероссийской акции «Вахта героев Отечества», приуроченной к празднику 9 декабря. Накануне на Уралмаше у монумента легендарного уральского разведчика Николая Кузнецова прошел торжественный митинг. В нем приняли участие президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, первый замсекретаря общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, сотрудники силовых структур, общественники и представители молодежных объединений.

В своем выступлении глава Екатеринбурга отметил, что День героев Отечества объединяет в себе историю воинских подвигов и героев российской армии со дня ее создания до настоящего времени. «Накануне замечательного праздника – Дня Героев Отечества – мы чествуем тех людей, которые ковали Победу. Своим патриотизмом и отношением к долгу показывали пример и отстаивали суверенитет нашего государства. Благодарю вас за то, что вы делаете для нашей молодежи, за то, что вы делаете для всей нашей страны!» – заявил Алексей Орлов.

Участники митинга почтили память разведчика Николая Кузнецова, возложив цветы к его памятнику. Завершилась церемония исполнением гимна России и торжественным маршем военнослужащих роты почетного караула.

После митинга Алексей Орлов встретился с обладателями звания «Герой России». «Я считаю огромной честью для себя – беседовать с Дамиром Юсуповым и легендарным командующим Владимиром Шамановым. С Вячеславом Бочаровым, одним из первых ворвавшимся под огнем в бесланскую школу, а затем после тяжелейшего ранения вернувшимся к боевой службе. С Владимиром Шарпатовым – командиром экипажа, совершившего тот самый побег на Ил-76 из афганского плена. Поражаюсь теплоте и мудрости этих людей. Говорили мы о многом, в том числе о поддержке мобилизованных, их семей. Сегодня героями становятся те, кто воспитан на подвигах моих собеседников», – так описал встречу в своем telegram-канале градоначальник.

Проект «Вахта героев Отечества» проводит общественная организация «Российская ассоциация героев» при активной поддержке и участии Администрации президента России и Общественной палаты РФ. Акция предполагает коллективный выезд делегации героев России в регионы, встречи с ветеранскими организациями, проведение уроков мужества в школах, вузах, кадетских корпусах, воинских коллективах, возложение цветов и венков к памятным местам, захоронениям героев, павших за Отечество. Впервые «Вахта Героев Отечества» состоялась в ноябре 2012 года в Рязани.

Екатеринбург, Тамара Барабанова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»