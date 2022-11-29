«Мегафон» улучшил качество связи в ста популярных локациях Свердловской области

Специалисты оператора «Мегафон» запустили новые базовые станции и модернизировали существующие в самых нагруженных точках Свердловской области. Связь и интернет улучшились как в густонаселенных районах Екатеринбурга, так и в муниципалитетах. Обновление уже почувствовали на себе 200 тысяч человек.

В частности, в Екатеринбурге «Мегафон» расширил покрытие в густонаселенных районах – Академическом, Парковом и на Уралмаше. Здесь осенью были установлены дополнительные базовые станции стандарта 4G. Они помогут снять нагрузку с уже существующих объектов и позволят абонентам скачивать больше данных при сохранении высокой скорости мобильного интернета.

Улучшилась связь и вдоль популярных автомобильных дорог: на Объездной, Сибирском тракте, улице Комсомольской и в переулке Базовом. Это заметили и жители соседних домов.

В программу инфраструктурных улучшений также попали крупные города – Нижний Тагил, Березовский и Верхняя Пышма, а также поселок Верхняя Синячиха, жители которого осенью начали проявлять повышенную активность в интернете.

«Инструменты Big Data помогли нам определить список населенных пунктов и конкретных локаций в них, где требовалось расширение емкости сети, – рассказала директор «Мегафона» в Свердловской области Инна Джур. – В этот перечень попали места, где мы зафиксировали наибольшее число абонентов, увеличение мобильной активности и существенный рост интернет-трафика. Мы оперативно расширили возможности сети, чтобы жители могли выходить в сеть на привычно высокой скорости. В целом же, с начала года мы улучшили качество услуг почти в 100 локациях Среднего Урала».

Ранее в Екатеринбурге усовершенствовали инфраструктуру в районе Московского тракта, Уктуса, Компрессорного, Птицефабрики и в центре города. Качество голоса и передачи данных также усилили в Богдановиче, Верхней Сысерти, Верхней Салде, Ивделе, Каменске-Уральском, Качканаре, Карпинске, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Полевском, Ревде, Серове, Сысерти и Талице.

Жители региона могут почувствовать новое качество услуг как на улице, так и в квартирах или частных домах. Мероприятия на сети были проведены, в том числе, в диапазоне 1800 Мгц, который хорошо проникает в закрытые помещения. Модернизация также расширила возможности голосовых звонков в 4G (VoLTE). Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и чистый звук.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»