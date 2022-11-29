Тарифы, которые должны повысить с 1 декабря, все еще не утвердили

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области все еще не утвердила тарифы на ЖКХ, которые, согласно решению правительства Российской Федерации, должны увеличиться уже с 1 декабря этого года. Напомним, досрочную индексацию объяснили необходимостью реконструировать коммунальную инфраструктуру. Таким образом, тарифы на услуги ЖКХ вырастут не в июле 2023 года, а уже через несколько дней.

Однако, по информации «Нового Дня», в настоящее время повышенные тарифы в Свердловской области еще не утверждены. На завтра запланировано заседание правления Региональной энергетической комиссии области, на котором, вероятно, могут принять новые тарифы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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