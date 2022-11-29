Новым деканом журфака стал Некрасов

Новым директором департамента журналистики УрФУ стал бывший редактор Ура.ру Иван Некрасов, сообщает пресс-служба вуза. Приказ ректора еще не готов, но Виктор Кокшаров сообщил о своем решении во время встречи с кандидатами на пост декана.

Некрасову 33 года, он окончил журфак в 2011 году.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»