Девочки – Эльзы и Золушки, мальчики – супергерои и пираты: самые популярные карнавальные костюмы в 2022-м (ФОТО)

Родители начинают скупать карнавальные костюмы для новогодних утренников. В офлайн-магазинах выбор крайне скромный: есть только нарядные платья, уши/хвосты и шапки. Зато на маркетплейсах можно найти что угодно. Самые популярные у девочек – костюмы принцесс: Эльзы, Золушки, Рапунцель. У мальчиков в почете Человек-паук и другие супергерои, космонавты, пираты и рыцари. Но можно найти даже костюм светофора.

Как рассказали консультанты в «Детском мире» в ТРЦ «Гринвич», карнавальные костюмы еще не поступили в магазин. Поэтому здесь можно найти только разные варианты нарядов для девочек: платья с пайетками разных расцветок и кроя. Из них вполне можно сделать костюм принцессы или снежинки. С мальчиками сложнее: для них есть только официальные костюмы – черный низ, белый верх.

Не привезли костюмы и в «Галамарт», хотя в прошлом году здесь они точно были. Пока на полках – отдельные элементы: заячьи уши, хвосты, а также очки с елочками. Есть еще новогодние шапки: Деда Мороза, Оленя и Единорога. Ими можно дополнить костюм.

Зато на маркетплейсах есть даже такие костюмы, о которых вы наверняка не задумывались. Например, на «Вайлдбериз» по запросу «популярные новогодние костюмы для мальчиков» выпадает «Светофор» за 780 рублей. Но чаще всего здесь покупают костюм Человека-Паука (есть разные варианты от 500 рублей до бесконечности), пиратов, мушкетеров и рыцарей. Есть еще космонавты и роботы, эльфы и приведения. Средняя цена костюма на мальчика – от 1000 до 2000 рублей.

На том же маркетплейсе по запросу «новогодний костюм для девочки» в разделе «популярное» (которые чаще всего покупают) – в основном костюмы принцесс. Есть платья Эльзы, Золушки, Рапунцель, а еще Белоснежки и Малифисенты. Много просто платьев с блестками, которые можно надеть как на принцессу, так и на снежинку. Цена костюмов для девочек выше – от 1200 до 2500 рублей в среднем.

Родители при этом рассказывают, что в детские сады часто не разрешают приходить в «костюмах на выбор». В садиках есть разработанные сценарии праздника, где каждому ребенку отведена какая-то роль. Часто мальчики играют зайчиков и оленей, девочки – снежинок и елочек. А другие костюмы покупают детям для празднования Нового года дома и походов на елки в театры.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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