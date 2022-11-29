Один из крупнейших партнеров «BurgerKing» и «KFC» благодаря поручительству СОФПП смогла выполнить обязательства по контрактам

Поручительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства помогли удержаться на плаву одному из крупнейших поставщиков для международных сетей «BurgerKing» и «KFC».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СОФПП, речь идет о екатеринбургской компании «Модуль». За 22 года существования она оснастила несколько сотен заведений общепита в России и странах СНГ. В 2019 году предприятие переехало на собственную производственную площадку и произвело полную модернизацию завода. В результате в числе партнеров предприятия оказались такие международные и федеральные сети как «BurgerKing», «Крошка Картошка», «Пицца Миа», «Вилка Ложка» и другие. Помимо ресторанов, предприятие оснащало торговые точки салоны связи, ювелирные салоны, магазины, работало с IKEA.

К 2019 году оборот компании был существенно увеличен. Однако 2020 год стал для предприятия серьезным испытанием: в марте многие проекты общепита из-за пандемии были заморожены, весь производственный персонал на длительное время отправился по домам.

Чтобы остаться на рынке, пришлось провести диверсификацию и обратиться за помощью в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

«После очередной консультации со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства приняли решение оформить покупку станков через заемные средства, используя Систему Лизинг 24 с субсидированной государством ставкой. Переезд позволил сократить затраты на погрузочно-разгрузочные работы: у нас появилась та технологическая цепочка, которая была необходима», – рассказал директор предприятия Борис Насонов.

Сегодня «Модуль» – это производство полного цикла, включающее 17 цехов, разместившихся на площади 3 тысячи квадратных метров. Компания осуществляет комплексное оснащение собственной продукцией как индивидуальных, так и сетевых проектов по всей стране, а также ближнему зарубежью.

Благодаря перенастройке бизнеса в пандемию «Модуль» открыл для себя новые направления развития – например, туристическую отрасль «Мы начали работать с отелями, пансионатами, санаториями. К примеру, в Екатеринбурге реализуется проект с апартаментами, который мы полностью комплектуем корпусной и мягкой мебелью, а также техникой. Мы можем полностью «собрать проект», вплоть до изготовления светильников и предметов декора», – объясняет коммерческий директор.

Параллельно компания развивает экспортное направление: с конца 2019 года «Модуль» оснащает сегмент HoReCa в странах СНГ. В ближайших планах – дальнейшее расширение географии. В развитии внешнеэкономический деятельности компании помогает также помогает СОФПП – в лице Центра поддержки экспорта Свердловской области. ЦПЭ провел для компании маркетинговое исследование международных рынков, помогает искать иностранных покупателей, сопровождает переговорные процессы.

Отметим, что «Модуль» также пользовался и финансовой поддержкой СОФПП: поручительство областного фонда в 2021 году позволило обеспечить кредит в ВТБ, который предприятие брало на пополнение оборотных средств для исполнения контрактов.

«Сегодня часто возникает необходимость в пополнении оборотных средств. Различные программы и поручительство областного фонда помогают с этой задачей. Мы планируем и дальше пользоваться финансовой поддержкой СОФПП», – отметил Борис Насонов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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