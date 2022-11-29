Антимонопольщики оштрафуют екатеринбургских коммерсантов за звуковую рекламу

Свердловское УФАС признало ненадлежащей звуковую рекламу магазина «Мир кожи и меха» на улице Щорса в Екатеринбурге. Коммерсантам грозит штраф суммой до полумиллиона рублей.

На звуковую рекламу пожаловалась жительница дома возле ТЦ «Марс». В торговом центре находился магазин, а колонка со звуковой рекламой была закреплена на электрическом столбе рядом с ним. На всю улицу звучали сообщения о скидках. Закон о рекламе запрещает звуковую рекламу такого типа. «В настоящее время в отношении предпринимателя, арендовавшего помещение в ТЦ «Марс» для магазина «Мир кожи и меха», реклама которого признана ненадлежащей, ведется административное производство по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ», – сообщили в пресс-службе УФАС по Свердловской области.

Отметим, санкции по этой статье для юрлиц – штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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