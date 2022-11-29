российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 ноября 2022, 17:08 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Куйвашев переназначил министра строительства области

Губернатор Евгений Куйвашев переназначил Михаила Волкова на пост министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Указ был подписан сегодня, 29 ноября.

Напомним, переназначения в правительстве Свердловской области идут с октября после проведения губернаторских выборов. На данный момент в статусе и.о. остаются главы министерства здравоохранения, министерства АПК и министерства инвестиций.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,