Куйвашев переназначил министра строительства области

Губернатор Евгений Куйвашев переназначил Михаила Волкова на пост министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Указ был подписан сегодня, 29 ноября.

Напомним, переназначения в правительстве Свердловской области идут с октября после проведения губернаторских выборов. На данный момент в статусе и.о. остаются главы министерства здравоохранения, министерства АПК и министерства инвестиций.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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