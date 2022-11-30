Роспотребнадзор рассказал, от каких болезней надо прививаться взрослым

Иммунитет, полученный от прививок в детстве, с годами ослабевает. Во взрослом возрасте нужно проходить ревакцинацию от многих опасных заболеваний. В Роспотребнадзоре по Свердловской области напомнили, какие прививки нужны взрослым.

Гепатит В может привести к развитию цирроза и рака печени, другие вирусные инфекции ( корь , краснуха , пневмококковая инфекция ) – к поражению головного мозга, пневмонии, смерти. Специфического лечения вирусных инфекций по-прежнему не существует, но от всех этих болезней давно созданы и успешно применяются эффективные и безопасные вакцины.

может привести к развитию цирроза и рака печени, другие вирусные инфекции ( , , ) – к поражению головного мозга, пневмонии, смерти. Специфического лечения вирусных инфекций по-прежнему не существует, но от всех этих болезней давно созданы и успешно применяются эффективные и безопасные вакцины. Вакцинация против пневмококковой инфекции особенно необходима людям, которые часто болеют. Пневмококк более чем у половины людей является компонентом нормальной флоры дыхательных путей и проявляет себя в момент любой респираторной инфекции в виде осложнений – гнойного отита, гайморита, фарингита и даже пневмонии.

особенно необходима людям, которые часто болеют. Пневмококк более чем у половины людей является компонентом нормальной флоры дыхательных путей и проявляет себя в момент любой респираторной инфекции в виде осложнений – гнойного отита, гайморита, фарингита и даже пневмонии. Менингококковая инфекция смертельно опасна и отличается молниеносным течением, а вирус гепатита А отличает высокая устойчивость к внешним воздействиям – он длительно сохраняется в объектах окружающей среды и вероятность заразиться им очень высокая.

смертельно опасна и отличается молниеносным течением, а вирус отличает высокая устойчивость к внешним воздействиям – он длительно сохраняется в объектах окружающей среды и вероятность заразиться им очень высокая. Существуют инфекции, эндемичные для какого-либо региона. Так, в тропических странах можно подхватить желтую лихорадку. А в России во многих регионах распространен клещевой энцефалит . От него прививают и детей, и взрослых.

. От него прививают и детей, и взрослых. Ветряная оспа – всем известная детская инфекция, но у взрослых она может вызывать совсем не детские проблемы. Вирусная пневмония, ветряночный энцефалит, болезни суставов – и это не полный перечень осложнений, которых можно избежать, сделав прививку.

Екатеринбург, Марина Иванова

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