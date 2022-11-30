Сегодня день, по которому определяют, какой будет зима

Сегодня у православных христиан праздник Григория Зимоуказателя. По погоде этого дня определяли, какой будет зима. Считалось, что до обеда погода предсказывала первую половину зимы, а после – вторую. Таким образом, в Екатеринбурге, по народным приметам, должно быть снежно в декабре и первой части января.

Синоптики Гидрометцентра России в своем долгосрочном прогнозе на отопительный период особенных осадков не ожидают, однако, по их данным, в декабре в Свердловской области будет холоднее, чем обычно. Среднемесячная температура для Екатеринбурга днем составляет -8,3 градуса, ночью -14,5 °C, но ожидается, что будет прохладнее.

Первый месяц нового года, по информации метеобюро, должен быть теплее, чем в 2022-м. Выше нормы месячная температура воздуха ожидается на севере Урала. Для Екатеринбурга норма в светлое время суток -11 градусов, в темное -18,1 °C. Последний зимний месяц, по данным Гидрометцентра, будет холодным – причем на большей части территории России. В Екатеринбурге средняя дневная температура месяца -7,8 °C, а ночная -16,2 °C.

Екатеринбург, Елена Сычева

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