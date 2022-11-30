Екатеринбургский депутат предложил сносить обветшалые памятники архитектуры

Депутат Екатеринбургской думы Виктор Сомиков выступил с неординарным предложением. Избранник считает, что обветшалые памятники архитектуры надо сносить, а на их месте строить новые функциональные здания.

«У нас в городе сложилась настораживающая практика. Когда какой-нибудь памятник архитектуры, который нельзя эксплуатировать, передают на баланс управления культуры. Таких объектов очень много. Управление культуры должно содержать и ремонтировать эти памятники за свой счет. Хочу напомнить, что каждый дом по паспорту имеет свой срок службы. После истечения этого срока содержание здания получается в разы дороже. Может быть, нам следует какие-то старые объекты выводить из реестра памятников, ломать и на их месте делать новые объекты с учетом новых требований», – отметил Сомиков во время обсуждения проекта бюджета-2023 на заседании комиссии по местному самоуправлению.

Депутат подчеркнул, что на эту мысль его натолкнула история с памятником на Ленина,52. Жители прозвали этот памятник конструктивизма «дом-расческа». Ранее в здании располагалась поликлиника № 3, и пациенты неоднократно жаловались на его состояние. В прошлом году дом передали управлению культуры, а поликлиника переехала на новое место.

«Если мы хотим что-то сохранить для потомков, то давайте оставлять фасады здания. Но остальное менять. Новое всегда лучше старого», – добавил Виктор Сомиков. Впрочем, особой поддержки у коллег он не нашел. Чиновники мэрии никак не отреагировали на реплику депутата.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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