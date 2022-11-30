«Света нет по 12 часов, у многих дети», – жители поселка под Екатеринбургом замерзают из-за проблем на сетях Минобороны

С середины ноября на Урале стоят морозы, температура опускается ниже 20 градусов. И это оказалось большой проблемой для жителей коттеджного поселка Европа-2: здесь нет газа, дома отапливаются только электричеством, но электроэнергия подается с перебоями. В поселке около 400 домов, сети не выдерживают такое количество потребителей.

О проблеме «Новому Дню» рассказал местный житель. «Мы купили дом в коттеджном поселке Европа-2, это Березовский городской округ. У нас все на электричестве, газа нет. На протяжении достаточно долгого времени происходят перебои с подачей электроэнергии, сейчас началась зима, и становится несколько печально, когда происходят такие отключения. На днях света не было больше 12 часов, и это уже третье отключение из-за аварий за месяц. А в домах много семей с грудничками и тех, кто постоянно находится дома», – поделился владелец дома Вадим.

С такой проблемой поселок живет уже несколько лет. Застройщик обещал подвести газ, но обещания своего не сдержал. В домах установлены энергокотлы, в которых нагревается вода – она подается и в краны, и в батареи. Собственники домов подключены к сетям АО «Оборонэнерго», которые запитаны от распределительного пункта АО «Уральские электрические сети» (АО «УЭС»). Мощностей не хватает. Как пояснил председатель поселка Константин Борисевич, проблем несколько. Во-первых, подстанция «Южная», которой 46 лет. Ей нужен ремонт, современные подстанции регулируют напряжение в сети, а у этой соответствующий механизировано сломан. Вторая проблема – сами сети, которые принадлежат «Оборонэнерго». «Южная подстанция подает 5800 вольт, к нам должно приходить 6000, а приходит вообще 4800. Еще в начале 2021 года суд вынес решение и обязал «Оборонэнерго» изменить сечение кабеля и укоротить линию, линию они укоротили, а сечение не поменяли. По их линиям идут большие потери», – прокомментировал председатель.

Второй вариант решения проблемы – газификация. Неподалеку проходит магистральный газопровод «Газпромтрансгаз Екатеринбург», но, по словам Константина Борисевича, его мощности выбраны, даже с превышением, газовики должны магистраль модернизировать, но этого не делают. Впрочем, даже с магистралью оставалась бы проблема – как довести газ к поселку. Есть федеральная программа газификации, но чтобы в нее попасть, поселок должен стать частью Березовского городского округа. «Чтобы попасть в программу газификации, мы должны находиться в границах населенного пункта. Мы в границы не попадаем, это можно решить буквально одним росчерком пера, провести публичные слушания. Но их не проводят. У нас около 250 домов, живут в основном молодежь, у многих ипотека, дети, причем часто маленького возраста. Люди покупают газовые баллоны, генераторы, но это все риски пожаров. Как и низкое напряжение – если должно быть 220, то в поселке оно 130 В», – добавил председатель коттеджного поселка.

Но на самом деле этот процесс куда сложнее, пояснил глава Березовского Евгений Писцов. Чтобы включить территорию в состав городского округа, она должна соответствовать некоторым градостроительным критериям. Например, земельные участки в жилых домах на территории населенного пункта должны быть более 6 соток, а там у многих по 3 сотки. Есть требования пожарной безопасности, которые при нынешней застройке требованиям не удовлетворяют. Должны быть социальные учреждения. «Вы давно бывали в садах? Там у них все застроено очень плотно, никаких пожарных разрывов. Дай бог, чтоб одна машина проехала, не задевая деревья. Есть требования к наличию соцучреждений: детсадов, школ, больниц. Например, детский сад должен быть в 500 метрах от дома. Мне у кого-то отнимать участок, чтобы там садик построить? Эта территория не удовлетворяет требованиям по закону, нарушается все градостроительные нормы. Я понимаю, что они хотят газифицироваться за счет государства, но муниципалитет не может нарушать закон. Они могут газифицировать дома другим путем – через создание газового коорептива, уплату взносов. Подведение газа стоит около 200 тысяч», – прокомментировал глава Березовского.

Последняя крупная авария в поселке была 26 ноября, правда, это была авария на подстанции «Южной», без света остались практически весь Березовский и окрестности. Город постарались подключить как можно скорее, но не коттеджи.

«Осталось восстановить электроснабжение объектов, расположенных за пределами городской черты г. Березовский: воинской части, коттеджных поселков Европа, Европа-2, Азия и сады рядом с ними. Эти объекты обслуживаются не Уральскими электрическими сетями, а «Оборонэнерго» и «Энергошали». УЭС на чужие сети заходить не имеют права. […] Таким образом, указанные объекты, скорее всего, электроснабжения будут дожидаться до утра. «Оборонэнерго» и «Энергошали» работают не так оперативно, как УЭС, к сожалению», – отчитался после 23:00 Евгений Писцов. О том, что частные дома запитали, он сообщил уже после 8 утра. И, соответственно, только после включения электроэнергии люди смогли начать обогревать свои дома, а на улице было около 20 градусов мороза. Теперь синоптики обещают аномальные холода, и жители поселка переживают, что им снова придется оставаться в выстывающих домах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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