«Поручительства в текущих условиях – золотая помощь» – предприниматель рассказал об опыте работы с СОФПП

Бизнес Свердловской области все чаще обращается за помощью в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. О своем опыте, позволившем расширить возможности предприятия, рассказал совладелец группы компаний ZAMOROZKA.PRO Сергей Севрюков.

Свердловская Группа компаний ZAMOROZKA.PRO производит более 80 видов замороженных овощей, овощных и фруктово-ягодных смесей. Основные потребители продукции – социальные учреждения: детские сады, школы, больницы. Компания также снабжает организации корпоративного питания, рестораны и другие предприятия HoReCa Екатеринбурга.

До того, как войти в продовольственный бизнес совладелец структуры Сергей Севрюков 17 лет работал в банковской сфере. Предприниматель не понаслышке знает, как тяжело развивающемуся бизнесу, регулярно нуждающемуся в ликвидности, найти залоги. Поручительства институтов развития – тот инструмент, который позволяет выйти из этой ситуации.

«Существующие методики оценки финансового состояния предприятий, к сожалению, не позволяют получать достаточное финансирование. Кредитные лимиты рассчитываются исходя из среднего квартального оборота за последние четыре квартала. А у растущего бизнеса актуальные потребности не могут быть привязаны к обороту полугодовой давности. К тому же существующие требования к залогам в банках слишком жесткие. У нас один холодильник стоит 120 млн рублей по смете, а банк оценивает его в три раза дешевле. В этих условиях поручительства областного фонда – золотая помощь», – считает Сергей Севрюков.

Несмотря на корректировки, произошедшие в 2022 году, у группы компаний продлжают реализовываться планы по развитию. Помимо ставших привычными для ZAMOROZKA.PRO наборов там начнут производить мясные и рыбные продукты. Компания уже провела необходимые научно-исследовательские испытания и получила разрешения на операции с мясом и рыбой.

«Расширение необходимо. Мы занимаемся социальным и общественным питанием, а есть люди будут хотеть всегда. Сейчас мы согласовываем лизинг на модернизацию оборудования в Истоке. Будем менять технологию чистки. Это позволит получить существенную экономию по количеству отходов и снизить себестоимость. А объем производства увеличится на 25-40%. Параллельно ведем землеустроительные работы по площадке в Заречном. Когда реализуем проект, объем производства на имеющихся мощностях увеличится еще в 2,5 раза», – рассказывает предприниматель.

По словам Сергея Севрюкова, предприятиям питания выгоднее использовать замороженную продукцию, чем свежие овощи и фрукты. Технология ZAMOROZKA.PRO позволяет соблюсти СанПиНы и снизить риски в процессе организации общественного питания. Кроме того, «заморозка» дает возможность сократить затраты на логистику и количество персонала на пищеблоке.

Предприятиям группы регулярно требуются оборотные средства. Увеличивать объемы банковского финансирования позволяют поручительства областного фонда.

Добавим, что Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства с начала 2022 года выдал малому и среднему бизнесу региона 978 поручительств по банковским кредитам на общую сумму 4 млрд 425,6 млн рублей. Это позволило предпринимателям привлечь в банках финансирование на сумму 10 млрд 880 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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