«Яндекс.Карты» пообещали помочь Екатеринбургу с навигацией в метро

«Яндекс.Карты» помогут жителям и гостям Екатеринбурга ориентироваться в метро. Теперь в приложении доступны детали маршрута на выбранном общественном транспорте.

«Достаточно построить его, нажать на один из предложенных вариантов проезда на метро – и откроются подробности. Если маршрут с пересадкой, Карты ещё и обозначат вагон, который подъедет к ней ближе. Новая опция поможет быстро ориентироваться на станциях с большим количеством выходов и переходов и строить оптимальные маршруты, не требующие лишних действий. Это особенно важно в часы пик, когда станции переполнены людьми», – сообщили сегодня представители сервиса.

Такая опция уже давно реализована, например, в Московском метро – карты помогают не заплутать на станциях пересадок и зайти в тот вагон, который ближе всего будет к нужному выходу.

В Екатеринбургском метро, в отличие от московского, заблудиться во время пересадки на другую ветку невозможно – ветка всего одна, из 9 станций. А к перрону подъезжает состав из пяти вагонов. Впрочем, у екатеринбургского метро есть еще две виртуальные ветки метро, несколько раз в год чиновники обещают построить их через несколько десятилетий. Но пока нет денег.

Екатеринбург, Марина Иванова

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