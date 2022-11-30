Екатеринбурженка раскрыла схему «охотников за маткапиталом»: «Женщина с детьми не защищена»

Материнский капитал, вложенный в недвижимость, может стать предметом финансовых споров и притязаний со стороны отца ребенка в случае развода. Об этом рассказала екатеринбурженка Оксана (имя изменено), которая столкнулась с требованиями бывшего супруга выплатить ему компенсацию за маткапитал – и федеральный, и региональный. Деньги женщина вложила в квартиру, где живет с тремя детьми. Оказалось, что требования ее бывшего мужа законны.

«По нашему закону, он действительно имеет право на некоторые выплаты от меня. Об этом поведу речь, чтоб возможно кого-то предостеречь. Итак, при разводе отец детей имеет право на квартиру, если во время брака часть ипотеки была закрыта материнским капиталом. Например, в браке родились на момент 2022 года трое детей, сумма материнского капитала 1 млн 295 тысяч рублей – 693 тысячи маткапитал за первого и второго плюс 450 тысяч за третьего плюс 152 тысячи – областная выплата за третьего. Так вот, даже если супруг не работает, пьёт, бьёт, гуляет, а женщина остаётся с тремя детьми одна, то при разводе, если квартира остаётся маме с детьми, она должна ему 1/5 от всех выплат, то есть в данном случае 259 тысяч рублей плюс половину всех выплат по ипотеке, даже если супруг ни дня не работал и денег домой не приносил», – рассказала Оксана.

Она сама столкнулась с похожей ситуацией, и теперь пытается найти из нее выход. «Фраза «зачем от таких рожать» здесь, конечно, уместна, но всякие ситуации бывают. В общем, считаю крайне несправедливым закон РФ относительно распоряжения материнским капиталом во время развода. У нас как-то в стране женщина с детьми вообще не особо защищена законом, зато мужчина может легко стать «охотником за маткапиталом», a алименты с него 25% на одного, 33% на двоих и 50% на троих детей от официальной зарплаты, которой часто вообще нет или она составляет минимальные десять тысяч рублей», – добавила Оксана.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»