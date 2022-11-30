В школы Екатеринбурга хотят привлечь военных пенсионеров для занятий по НВП

Департамент образования Екатеринбурга рассматривает возможность привлечения военных пенсионеров для преподавания военной начальной подготовки в школах. Этот вопрос уже обсуждался с областным министерством образования, сообщил начальник департамента Константин Шевченко.

Курс НВП должен появиться в школьной программе с 1 сентября 2023 года. Но пока никаких нормативных документов о введении нового учебного стандарта городские чиновники образования не получали, отметила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. Однако тема взволновала депутатов профильной комиссии городской думы. Например, Михаил Матвеев потребовал от Шевченко рассказать, как курс НВП будет отражен в новой муниципальной программе по развитию системы образования, которая принимается на ближайшие пять лет.

«За последние несколько месяцев мы поняли, что если мы не сумеем себя защитить, то все остальные знания нам не понадобятся. Нам нужен сегодня гражданин, патриот, защитник. Как эти понятия будут отражены в новой программе?» – задал вопрос депутат.

Константин Шевченко пояснил, что патриотическое воспитание школьников проводилось и раньше. Что касается предмета начальной военной подготовки, то школы Екатеринбурга, по его мнению, готовы к нему лучше, чем в других городах Свердловской области. Например, в новых школьных зданиях есть тиры, а ученики старших классов уже много лет в конце мая отправляются на военно-учебные сборы.

«Я вижу потенциал города. Прежде всего, у нас большой состав военных офицеров в отставке или на пенсии. Мы уже прорабатывали вопрос с министерством образования, как можно дать им педагогическую составляющую по ускоренной программе, чтобы они могли работать в школах. У нас еще есть время, чтобы подготовиться», – сообщил начальник департамента образования.

Председатель думской комиссии Любовь Боркова заявила, что мэрии не нужно изобретать велосипед, а просто суммировать практики из советского прошлого и внедрить их в школьную программу. «Какие раньше были оборонные лагеря, зарницы, лагерь «Орленок»! Всем миром нам надо сейчас навалиться на эту проблему. Патриотическое воспитание должно сегодня быть во главе угла», – выступила депутат.

Напомним, начальная военная подготовка предполагает несколько обязательных направлений. Во-первых, это практическое изучение основ военного дела, куда входят и строевая подготовка, и умение обращаться с оружием. Во-вторых, это теория, связанная с изучением военной доктрины РФ и базовых армейских понятий и терминов. В-третьих, это медицинская подготовка.

Точный состав курса, а также длительность занятий и на какой возраст школьников они ориентированы – пока неизвестно. В Минпросвещения РФ ранее уточняли, что курсы по НВП будут проводиться во внеурочное время.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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