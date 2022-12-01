Поручительства СОФПП помогают развивать бизнес

Поручительсва Свердллвского областного фонда поддержки предпринимательства – это хороший инструмент для поддержки и развития бизнеса. Таким мнением поделился со СМИ индивидуальный предприниматель Андрей Лодкин. Сам он дважды пользовался поручительствами СОФПП. Его компания FoodFace занимается производством картонной упаковки. Финансовая поддержка – один из ряда инструментов, которые помогают предприятию развиваться.

«В первый раз поручительство фонда мы использовали при покупке земли в 2019 году, а второй раз – в 2020-ом, когда приобретали в собственность здание. Расширение – один из приоритетов компании: наши производственные мощности не могли увеличиваться на имеющихся площадях», – рассказал Андрей Лодкин.

«Все необходимые документы по поручительству оформляются в банке. Предпринимателю нет необходимости обращаться в фонд самому. Сегодня мы сотрудничаем с 27 кредитными организациями. Крупнейшие, конечно, – Сбербанк и ВТБ. Фонд может выдать поручительство суммой до 50 млн рублей. Ставка – 0,75% годовых от суммы поручительства, если основной вид деятельности – торговля, и 0,5% годовых, если иной вид деятельности», – пояснил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Отметим, что компания FoodFace с 2019 года является участником программы Корпорации МСП «Выращивание», в ее рамках для предприятия Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства была разработана индивидуальная карта развития, в которую входит комплекс мер поддержки: бесплатные образовательные программы, льготное финансирование, содействие в продвижении, поручительства гарантийной организации. Эти инструменты позволили предпринимателю увеличить производственную площадь, купить офисное помещение и новое оборудование.

Предприятие намерено и дальше пользоваться финансовой поддержкой, в том числе поручительствами областного фонда, поскольку впереди у FoodFace большие планы по развитию. В обозримой перспективе компания планирует наладить производство картонной крышки. «Для этого нужен новый цех, новое оборудование. Рассматриваем несколько вариантов по площадке. Ввод этой линии позволит создать до 30 новых рабочих мест. Также вопросы модернизации действующего оборудования всегда актуальны, оно имеет свойство изнашиваться», – говорит Андрей Лодкин.

Сегодня FoodFace выпускает тарелки для фаст-фуда, коробки для WOK, роллов, упаковку для мороженого, печенья и тортов, а также одноразовые стаканчики. В 2022 году предприятие планирует увеличить ежемесячный объем производства посуды вдвое.

Екатеринбург, Елена Васильева

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