Уральские банки сохраняют объемы кредитования малого и среднего бизнеса

Банки, работающие в Свердловской области, сохраняют объемы кредитования малого и среднего бизнеса, несмотря на ухудшение внешних условий. К примеру, в сентябре 2022 года объем кредитов, предоставленных малым и средним предприятиям (МСП) Свердловской области, вырос до 34 млрд рублей, при этом темп прироста показателя к предыдущему месяцу составил 9%, а к предыдущему году – 4%. Такие данные приводит Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации.

По информации финансового регулятора, всего за 9 месяцев 2022 года предпринимателями региона были оформлены кредиты на сумму 264 млрд рублей, что сопоставимо с показателем аналогичного периода прошлого года. 5% (12,7 млрд рублей) из них составили льготные кредиты, выданные по программам, разработанным Банком России и Правительством РФ для поддержки бизнеса в условиях введенных санкций в марте 2022 года.

В целом портфель кредитов МСП на 1 октября 2022 года составил 225 млрд рублей – это на 32% больше, чем год назад.

«Бизнесу требуются заемные средства для развития и поддержания производства, в том числе в рамках импортозамещения. На эти цели предприниматели по-прежнему могут получить льготные кредиты. Например, они могут воспользоваться программой стимулирования кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, которую Банк России реализует совместно с Корпорацией МСП. С июля текущего года изменились ее условия. Максимальная ставка по кредитам теперь привязана к ключевой и не может превышать ее более чем на 3%», – рассказал начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков.

Существенную долю кредитов с субсидированными процентными ставками помогли привлечь поручительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. По состоянию на 1 декабря 2022 года объем средств, привлеченных при содействии СОФПП в рамках льготных программ, составил 5,8 млрд рублей.

«Этот год у нас рекордный по объему финансовой поддержки. Благодаря поручительствам СОФПП малые и средние предприятия области смогли привлечь в банках почти 11,8 млрд рублей заемных средств, около половины из которых – в рамках льготных программ кредитования. Объем предоставленных поручительств составил 4,7 млрд рублей. Поручительства СОФПП облегчают доступ бизнеса к финансовым ресурсам, если у предпринимателей нет достаточного обеспечения, а также позволяют не обременять активы», – сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В числе банков-партнеров областного фонда сегодня находятся 27 кредитных организаций. Лидерами по количеству займов, обеспеченных поручительствами СОФПП, являются Сбербанк, Банк ВТБ и Примсоцбанк. Финансовая поддержка регионального бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По прогнозам, в 2023 году доступность заёмных средств для бизнеса существенно не изменится. Согласно базовому сценарию ЦБ РФ, в следующем году ключевая ставка составит 6,5-8,5% годовых. Напомним, на данный момент она утверждена на уровне 7,5% годовых.

Екатеринбург, Елена Васильева

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