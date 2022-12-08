Свердловский производитель в 2022 году экспортировал более 100 тонн мёда и кондитерских изделий на его основе

Более ста тонн меда и полезных сладостей экспортировал в 2022 году производитель ТМ «Берестов А.С.» из Заречного.

Компания с 2008 года поставляет продукцию за рубеж. Последние три года предприятие регулярно пользуется инструментами содействия Центра поддержки экспорта Свердловской области, который действует на базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Центр софинансирует лабораторные испытания компании «Биолоджик» (ООО), которые необходимы при экспорте продукции.

Мёд является продукцией животного происхождения, поэтому лабораторные испытания экспортёру необходимы. Для каждой страны их список индивидуален. «Мы признательны Центру поддержки экспорта и высоко оцениваем его содействие. Специалисты Центра помогают нам сделать сложную процедуру экспорта легче», – рассказала бренд-менеджер ООО «Биолоджик» Елена Бойцова.

Компания производит широкую гамму меда, собранного и привезённого в разных регионах России, а также ближнего зарубежья. Сегодня в портфеле производителя более 50 видов мёда и продуктов на его основе. Мёд торговой марки «Берестов А.С.» – единственный в России, удостоенный государственного знака качества (Роскачество). Также он получил признание на международном уровне, получив золотую медаль международного института качества Monde Selection (Брюссель).

«В 2022 году мы отгрузили на экспорт более 100 тонн мёда и кондитерских изделий ТМ «Берестов А.С.». Но впереди ещё месяц, поэтому итоговый объём за год будет больше. В настоящий момент мы экспортируем в Казахстан, Китай, Южную Корею, Тайвань, США и другие страны», – добавила Елена Бойцова.

«При содействии ЦПЭ компания проходит также халяль-сертификацию продукции, участвует в выставках. «Биолоджик» и многие другие предприятия обращаются к нам, когда нужно провести анализ по потенциальному рынку сбыта. Центр поддержки экспорта готовит информацию по требованиям к продукции в конкретных странах, консультирует на всех этапах экспортного процесса», – рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В ноябре компания «Биолоджик» приняла участие в международной выставке FoodExpo в Алматы в составе коллективного стенда Свердловской области, который был организован Центром поддержки экспорта. По словам представителя компании, выставки позволяют найти партнёров, узнать рынок, понять предпочтения покупателей, а также представить новинки производства.

Екатеринбург, Елена Васильева

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